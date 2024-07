Vier unbekannte Männer sollen im Rossmann in der Beesener Straße in Halle Produkte im Wert von 1.500 Euro gestohlen haben. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern.

Männer stehlen Waren im Wert von 1.500 Euro in Rossmann - Wer kennt sie? (Fotos im Text)

Fahndung in Halle

In einem Rossmann in Halle sollen vier Männer Waren im Wert von mehr als 1.500 Euro gestohlen haben.

Halle (Saale)/DUR. Bereits am 14. September 2023 sollen vier unbekannte Männer im Rossmann in der Beesener Straße in Halle 43 Produkte im Wert von 1.508 Euro gestohlen haben. Das teilte die Polizei mit.

Nun sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach den mutmaßlichen Tätern.

Diesen Männern wird vorgeworfen, in einem Rossmann in Halle 43 Produkte gestohlen zu haben. Foto: Polizei

Der Wert der gestohlenen Waren beträgt 1.508 Euro. Foto Polizei

Dieser Mann steht im Verdacht, an dem Diebstahl im Rossmann in der Beesener Straße beteiligt gewesen zu sein. Foto: Polizei

Der Diebstahl ereignete sich laut Polizeiangaben am 14. September 2023 zwischen 19.36 Uhr und 19.40 Uhr. Foto: Polizei

Ingesamt vier Männer sollen den Diebstahl begangen haben. Foto: Polizei

Die Polizei Halle sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.