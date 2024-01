Ein Mann soll laut Polizei in Könnern (Salzlandkreis) eine EC-Karte entwendet und diese dann später in Wettin-Löbejün (Saalekreis) benutzt haben. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Täter.

Dieser Mann klaut EC-Karte in Könnern und hebt in Wettin viel Bargeld ab (Foto im Artikel)

Könnern/Wettin-Löbejün/DUR. - Die Polizei des Salzlandkreises sucht einem Betrüger, der am 10. Oktober 2023 mit einer fremden EC-Karte an einem Geldautomaten in Wettin-Löbejün (Saalekreis) einen größeren Bargeldbetrag abgehoben haben soll.

Mann stiehlt EC-Karte im Salzlandkreis und hebt Geld im Saalekreis ab

Die Polizei sucht diesen Mann, der tatverdächtig ist, eine EC-Karte geklaut zu haben. Foto: Polizei Salzlandkreis

Die Geldkarte wurde zuvor von ihm selbst oder einer anderen Person im Netto-Markt in Könnern, Ortsteil Ilbersdorf, entwendet. Der Mann wurde bei der Nutzung der EC-Karte von der Überwachungskamera des Automaten erfasst. Die bisher geführten Ermittlungen führten bisher nicht zur Aufklärung der Straftat, so die Polizei.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis telefonisch unter 03471/3790 entgegen.