Ein Mann ist in Merseburg gleich an zwei Tagen negativ aufgefallen. Laut Polizei entwendete er aus einer Drogerie zweimal mehrere Parfums.

Merseburg/DUR. - Ein bislang unbekannter Täter soll in Merseburg in einer Drogeriefiliale am 19. Juni 2023 insgesamt sechs Parfümerieartikel in einem Gesamtwert von rund 390 Euro entwendet haben.

Zudem hat er laut Polizei am 15. Juli 2023 weitere fünf Parfümerieartikel im Gesamtwert von rund 520 Euro geklaut.

Gesucht wird dieser Mann: Er soll laut Polizei aus einer erseburger Drogerie Parfums geklaut haben. Foto: Polizei

Da die Identifizierung des Mannes bisher nicht gelungen ist, wurde per Beschluss des Amtsgerichts Halle (Saale) die Veröffentlichung der Bilder der Überwachungskamera angeordnet.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der abgebildeten Person machen können, sollen sich telefonisch unter 03461/4460 an das Polizeirevier Saalekreis wenden.