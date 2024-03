Merseburg/DUR. - Die Polizei im Saalekreis sucht aktuell nach fünf mutmaßlichen Dieben, die in Merseburg Parfüm im Wert von 766 Euro gestohlen haben sollen. Die Taten fanden laut Bericht am 18. Dezember 2023 gegen 16.04 Uhr in der Filiale einer Drogerie in der Gotthardstraße 20 statt.

Da die Polizei die mutmaßlichen Täter nicht auf herkömmlichem Wege fassen konnte, wurden von der Staatsanwaltschaft nun die Fahndungsfotos freigegeben.

Dieser Mann soll in Merseburg Parfüm gestohlen haben. Foto: Polizei

Auch dieser mutmaßliche Dieb war an den Diebstählen in Merseburg beteiligt. Foto: Polizei

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Wer kennt diesen mutmaßlichen Dieb? Foto: Polizei

Der letzte gesuchte Mann. Foto: Polizei

Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, wenden sich bitte telefonisch an das Polizeirevier Saalekreis: 03461/4460.