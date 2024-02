Oranienbaum-Wörlitz/DUR. - Bereits im Oktober 2023 soll ein bislang unbekannte Frau einer 69 Jahre alten Frau in einem Supermarkt in der Wittenberger Straße in Oranienbaum-Wörlitz die Geldbörse gestohlen haben. In dem Portemonnaie befand sich unter anderem ihre EC-Karte, wie die Polizei mitteilte.

Anschließend habe die Frau an einem Geldautomaten in der Brauerstraße einen vierstelligen Betrag abgehoben.

Nun sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach der mutmaßlichen Täterin.

Diese Frau soll einer 69-Jährigen die Geldbörse samt EC-Karte gestohlen haben. Foto: Polizei

Am Tag des Diebstahls (5. Oktober 2023) trug die Frau gestreifte Ballerinas, Jeans, ein beigefarbenes Oberteil und eine rosafarbene, knöchellange Weste mit Kapuze.

Wie auf diesem Foto zu sehen ist, trug die gesuchte Frau außerdem Ohrringe. Foto: Polizei

Die Polizei Wittenberg sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03491/4690 zu melden.