Fahndung in merseburg

Merseburg/DUR. - Bereits am Ende Januar sollen drei unbekannte Männer in einem Drogeriemarkt im Kollenbeyer Weg in Merseburg Parfüms im Wert von 835 Euro gestohlen haben. Das teilte die Polizei mit.

Nun sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach den mutmaßlichen Tätern.

Diese drei Männer könnten Parfüms im Wert von 835 Euro in einem Drogerie in Merseburg gestohlen haben. Foto: Polizei

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl am 24. Januar 2024 zwischen 19.15 und 19.30 Uhr.

Einer der gesuchten Männer trug bei dem mutmaßlichen Diebstahl eine schwarze Jacke, Jeans und weiße Sneaker.

Der zweite Gesuchte trug schwarze Kleidung und graue Turnschuhe, der dritte eine schwarz-weiße Winterjacke, eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Alle drei Männer hatten einen roten Einkaufskorb in der Hand.

Das Polizeirevier Saalekreis sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03461/4460, zu melden.