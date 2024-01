Die Polizei in Halle fahndet nach einem unbekannten männlichen Täter, der am 2. Juni 2022 im Bereich der Großen Ulrichstraße ein Handy geklaut haben soll.

Halle/DUR. - Die Polizei in Halle sucht nach einem Mann, der am 6. Juni 2022 gegen 16 Uhr in einem Restaurant im Bereich Große Ulrichstraße in Halle ein auf dem Tisch abgelegtes Handy geklaut haben soll.

Er soll ein auf einem Tisch liegendes Handy gestohlen haben: So sieht der Gesuchte in Halle aus. Foto: Polizei

Das Amtsgericht Halle hat nun nach Angaben der Polizei die Veröffentlichung der Fotos der Überwachungskamera per Beschluss angeordnet.

Polizei sucht nach Handydiebstahl mit Fotos nach Täter

Dieser Mann soll in Halle ein Handy geklaut haben. Foto: Polizei

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Mannes machen können, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.