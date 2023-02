Die Polizei in Dessau sucht nach einem vermissten 15-Jährigen. Der Junge verließ am Montagmorgen das Zuhause, um mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren.

Dessau-Roßlau/DUR/mad – In Dessau wird der 15 Jahre alte Schüler Hadrian G. vermisst. Der Jugendliche verließ am Montagmorgen die Wohnung in Dessau-Mildensee, um mit dem Fahrrad zu Schule zu fahren. Dort kam er jedoch nicht an.

Der 15-Jährige hat blondes Haar, ist mit dunkler Jacke, dunkelblauen Jeans bekleidet und trägt Wanderstiefel. Wahrscheinlich hat der Brillenträger sein Fahrrad und einen Schlafsack als Gepäck dabei, teilt die Polizei mit.

Wer hat den 15 Jahre alten Hadrian seit Montagmittag gesehen? Foto: Polizei

Aufgrund von Hinweisen ist es möglich, dass sich Hadrian im Bereich Bad Düben in Sachsen aufhält.

Wer kann Hinweise zum Aufenthalt des Jugendlichen machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/2503-0.