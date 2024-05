So wird Lea Amelie W. beschrieben:

155 cm groß

schlank

schulterlange, blonde Haare

hellblauer Rucksack

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Rufnummer 0340/25030 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu wenden.

Alle Hinweise können in diesem Zusammenhang wichtig sein!