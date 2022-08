Polizei Wittenberg sucht vermissten 56-Jährigen mit Glatze und Bart

Wittenberg/DUR/mad - Die Polizei in Witternberg bittet um Hinweise zu einem seit dem 21. August 2022 vermissten Mann aus Wittenberg.

Gesucht wird Kai-Uwe R., der ohne Ankündigung und ohne weiteren Hinweis sein gewohntes Lebensumfeld verließ und seitdem auch nicht mehr zur Arbeit erschien. Die Ermittlungen der Polizei führten bisher nicht zu dem Vermissten.

Beschreibung: Der Mann ist 1,82 Meter groß und von schlanker, hagerer Statur. Er hat braune Augen, ist Glatzenträger und hat einen Bart.

Laut Polizei könnte der Vermisste mit einem grauen Pkw Skoda Citigo mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Meißen (MEI) unterwegs sein.

Wer hat Kai-Uwe R. gesehen? Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 469-291 oder per E-Mail an [email protected]