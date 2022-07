150 Tonnen schwerer Misthaufen brennt: Riesige Rauchschwaden ziehen über den Muldestausee

Schlaitz (vs) - Seit dem frühen Samstagmorgen (23. Juli) brennt in Schlaitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ein riesiger Misthaufen mit rund 150 Tonnen in voller Ausdehnung.

60 Feuerwehrleute sind seit 4 Uhr in dem Ortsteil der Gemeinde Muldestausee im Einsatz. Zeitweise war die Rauchentwicklung so stark, dass eine Warnmeldung über Katwarn an die Bevölkerung herausgegeben wurde.

Brennender Mist wird mit Technik auseinandergezogen

„Die Rauchschwaden zogen in südliche Richtung in das nahegelegene Erholungsgebiet, bis in den Ort Schlaitz hinein und über den Muldestausee nach Pouch", so Marcel Dietrich, Einsatzleiter der Feuerwehr. Noch ist unklar, wie lange die Löscharbeiten andauern werden. Dietrich: „Die besondere Herausforderung liegt darin, dass die Glutnester tief in dem Haufen stecken."

Wie es zu dem Brand kam, ist bisher nicht bekannt. Foto: Matthias Strauß

Mit schwerer Technik wird der brennende Mist auseinandergezogen und abgelöscht. Hierfür wird viel Wasser benötigt. Die Feuerwehr hat deshalb einen Pendelbetrieb für ihre Tankfahrzeuge eingerichtet. Auch ortsansässige Landwirte helfen mit. Wie es zu dem Brandausbruch kommen konnte, steht derzeit noch nicht fest.