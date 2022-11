Ein "Kind in Notlage" Einsatz auf dem Spielplatz: Feuerwehr muss 16-Jährige aus Baby-Schaukel befreien

Im Saalekreis musste die Feuerwehr am Sonntag zu einem besonderen Einsatz ausrücken. „Kind in Notlage auf Spielplatz“ hieß es. Was die Beamten vor Ort sahen, traf die Beschreibung aber nur bedingt.