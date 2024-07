Ein Feuerteufel hat seine Brandserie in Halle offenbar fortgesetzt: Wieder hat der Brand einer Laube in Kröllwitz für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Brandserie in Kröllwitz reißt nicht ab: Wieder geht eine Laube in Flammen auf

In Halle ist mutmaßlich ein Feuerteufel unterwegs: Wieder hat in Kröllwitz eine Laube gebrannt.

Halle (Saale)/DUR/us. - Erneut stand am Donnerstagmorgen eine Gartenlaube in der Äußeren Lettiner Straße in Kröllwitz in Brand, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach ging die Meldung des Brandes in Halle um 6.15 Uhr bei Polizei und Feuerwehr ein. Die Laube sei abgebrannt, heißt es. Personen seien aber nicht verletzt worden.

Zu weiteren Einzelheiten ist bislang nichts bekannt, so die Beamten weiter. Die Polizei ermittelt, könne aber bislang keine weiteren Arbeiten aufnehmen, da es am Ort des Geschehens in Kröllwitz immer noch sehr heiß sei.

Es ist die mittlerweile die zehnte Laube, die in Kröllwitz in Flammen stand. Die Brandserie begann vor zwei Wochen.