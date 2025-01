In der Schopenhauerstraße in Halle hat ein Auto gebrannt.

Halle (Saale). - In der Nacht zum Freitag musste die Feuerwehr Halle (Saale) erneut zwei brennende Fahrzeuge löschen.

Das erste Feuer im Paulusviertel wurde der Feuerwehr gegen 3 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, brannte der VW Golf bereits in voller Ausdehnung.

Mit einem C-Rohr konnten die Feuerwehrleute den Brand schnell löschen. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.

Bei der Suche nach möglichen Tatverdächtigen, setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Wieder stand ein Auto in Halle in Flammen. Foto: Marvin Matzulla

Ein zweites Auto brannte wieder kurz vor 6 Uhr in Halle-Lettin, das an den seit Wochen mit brennenden Autos in Verbindung gebrachten Stadtteil Heide-Nord angrenzt. Dort stand um 5.45 Uhr ein Hyundai SUV in Flammen.

Ein Zusammenhang zwischen den Bränden werde geprüft, heißt es von Seiten der Polizei.

Zusammenhang mit Brandserie in Heide-Nord?

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Brandursache noch in der Nacht aufgenommen. Ob es Zusammenhänge zu einer Brandserie in einem anderen Stadtteil von Halle gibt, ist derzeit unklar.

Seit Tagen brennen im wenige Kilometer entfernten Heide-Nord unteranderem auch immer wieder Autos ab. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.