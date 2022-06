Feuerwehrmänner mit Herz retten hilflosen Greifvogel vor sicherem Tod

Ein Kamerad der Feuerwehr Neuss im Einsatz für das in Not geratene Tier über dem Fluss.

Neuss/Magdeburg/DUR - Feuerwehrleute mit einem großen Herz für Tiere haben am Wochenende einem in Not geratenen Mäusebussard das Leben gerettet und somit für ein Happy End gesorgt. Der Greifvogel hatte sich in einer Angelschnur verfangen und wäre ohne Hilfe mit Sicherheit qualvoll verendet.

Aufmerksame Spaziergänger hatten den in der Angelsehne verhedderten Vogel über einem Nebenfluss des Rheins bei Neuss (Nordrhein-Westfalen) entdeckt. Der entkräftete Mäusebussard hing über der Erft unter dem Geäst eines Baumes und flatterte verzweifelt mit den Flügeln.

Das völlig entkräftete Tier wurde vor seiner Freilassung von einem Tierarzt untersucht. Foto: Feuerwehr Neuss

Die alarmierten Kameraden der Feuerwehr Neuss konnten dem Tier zunächst nicht helfen, da der Vogel für Hilfe unerreichbar über dem Wasser hing. Die Besatzung des Einsatzfahrzeuges musste also improvisieren.

Nach kurzer Planung konnte das Tier mithilfe eines langen Keschers eingefangen und befreit werden. Der sichtlich entkräftete Vogel wurde in eine Tierklinik gebracht und dort von einem Tierarzt von den Resten der Angelschnur befreit und untersucht.

Wie durch ein Wunder hatte der kleine Mäusebussard den Kontakt mit der Angelschnur folgenlos überstanden. Der befreite Greifvogel konnte von den Einsatzkräften schließlich unverletzt zurück zum Fundort gebracht und dort wieder in die Freiheit entlassen werden.