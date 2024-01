Einsatzkräfte der Wanzleber Wehr sind am Dienstag zu einem Einsatz auf der Lindenpromenade gerufen worden.

Wanzleben/CC. - In Wanzleben ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Pkw waren im Kreuzungsbereich Roßstraße/Lindenpromenade miteinander kollidiert. Eine Person wurde bei m Eintreffen der Feuerwehr bereits durch den Rettungsdienst versorgt. An den Autos entstand Sachschaden.