In Bernburg ist ein Fahrzeug durch ein Feuer vollständig zerstört worden. Die Polizei sucht wegen der möglichen Brandstiftung nach Zeugen.

Flammen in Bernburg

In Bernburg hat ein Auto gebrannt.

Bernburg. - Am Dienstagmorgen ist der Polizei in Bernburg ein durch Flammen beschädigtes Auto in der "Großen Wasserreihe" gemeldet worden.

Laut den Beamten hatte der Eigentümer das Fahrzeug am Montag gegen 16.30 Uhr abgestellt und am Dienstag gegen 6.30 Uhr die Brandschäden entdeckt.

Am Fahrzeug sei durch die Flammen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Das Feuer wurde augenscheinlich mit einer brennbaren Flüssigkeit gelegt, breitete sich anschließend aus und erlosch offenbar eigenständig, heißt es.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der möglichen Brandstiftung geben können. Diese nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03471/3790 entgegen.