In der Gröbziger Straße in Bernburg ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In Bernburg hat Unrat an einem Bunkereingang gebrannt.

Bernburg. - Am Donnerstagnachmittag ist der Polizei in Bernburg ein Brand an einer Bunkeranlage in der Gröbziger Straße gemeldet worden.

Die Feuerwehr sei mit 27 Kameraden und sieben Fahrzeugen im Einsatz gewesen und habe das Feuer im Eingang des Bunkers löschen können.

Den Angaben nach wurden zwei Brandausbruchsstellen gefunden, was auf eine Brandstiftung hindeutet, heißt es. Es sei kaum Schaden entstanden, da nur Unrat brannte. Da der Eigentümer der Anlage aktuell nicht bekannt ist, wurde die Stadt Bernburg laut Polizei mit der Sicherung des Bunkers beauftragt.