Florentiner Bogen Brand auf mehreren Etagen im Treppenhaus: Feuerwehreinsatz in Halle-Südstadt

In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr Flammen in einem Hochhaus im Florentiner Bogen in der Südstadt bekämpfen. Unbekannte hatten auf gleich mehreren Etagen gezündelt.