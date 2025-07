Ein Mann mit schwarz-gelbem Fanschal der Fußballmannschaft Lok Leipzig hat in einer Straßenbahn in Halle eine Frau erst beleidigt und anschließend körperlich verletzt. Wer kennt den Gesuchten? (Fotos im Artikel)

Ein Fußballfan hat eine Frau in der Straßenbahn in Halle beleidigt und später körperlich angegriffen.

Halle (Saale).- Ein Mann mit schwarz-gelbem Fanschal der Fußballmannschaft des "1. FC Lokomotive Leipzig" hat bereits am Samstagnachmittag, 15. Februar, eine Frau in der Straßenbahnlinie 1 in Halle beleidigt und beim Aussteigen am Franckeplatz körperlich attackiert und verletzt, wie die Polizei meldet.

Nun suchen die Beamten mit Fahndungsbildern nach dem Angreifer.

So sieht er aus:

Der gesuchte Mann wurde von der Überwachungskamera erfasst. Bild: Überwachungskamera/Polizei

Wer ekennt diesen Mann? Bild: Überwachungskamera/Polizei

Wer den Mann erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.