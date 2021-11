Frau in Oberweimar tödlich von Zug erfasst

Eine 79-Jährige ist an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Zeugen sagen, dass der Bahnübergang geöffnet gewesen sein soll.

Oberweimar/dpa - Eine 79 Jahre alte Frau ist an einem Bahnübergang in Oberweimar von einem Zug erfasst worden und gestorben. Ein sie begleitender 78-Jähriger blieb bei dem Unfall am Mittwochnachmittag körperlich unverletzt, musste aber betreut werden, wie die Polizei mitteilte. Zeugenaussagen zufolge soll der Bahnübergang geöffnet gewesen sein, hieß es. Bei der Überprüfung der Signal- und Leittechnik seien aber keine Störungen gefunden worden. Es werde nun das Zugpersonal sowie weitere Zeugen befragt, teilte die Polizei weiter mit.

Die Bahnstrecke war für mehr als zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Ein Dutzend Züge war laut Polizei von erheblichen Verspätungen betroffen.