Frau stürzt am Heine-Felsen in Halle ab und fällt auf Partner

In Halle kam es am Freitagnachmittag zu einem Kletterunfall.

Halle (Saale)/MZ - Am Freitagnachmittag ist es am sogenannten Heine-Felsen am Riveufer in Halle zu einem Kletterunfall gekommen. Laut Polizeiangaben wurden zwei Personen schwer verletzt.

Gegen 16 Uhr ist demnach eine Frau aus einer Höhe von etwa zehn Metern in die Tiefe gestürzt. Sie ist dabei auf ihren Partner unter sich gefallen, der ebenfalls nach oben klettern wollte. Das Pärchen übte nach ersten Erkenntnissen der Polizei „Free Climbing“ aus. Das bedeutet: Freiklettern beziehungsweise Klettern ohne Hilfsmittel. Die beiden wurden mit schweren Verletzungen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie waren nach erstem Erkenntnisstand aber wohl nicht lebensgefährlich verletzt.

Der Heine-Felsen in Halle gilt als beliebter Ort für Kletterer in Halle.