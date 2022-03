Wohnhausbrand Frau und drei Kinder sterben bei Brand - Helfer schwer verletzt

Brandgeruch liegt in der Luft, einige Schaulustige sammeln sich an der Polizeiabsperrung: Ein Wohnhaus in Kraichtal ist in Flammen aufgegangen. Eine Mutter und drei Kinder sind tot. Doch wichtige Fragen sind erstmal noch offen.