Keilerei in Halle: Erst fliegen Worte, dann Fäuste - Pfefferspray beendet den Zwist

Halle (Saale). - Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen 18 bis 30 Jahre alten Beteiligten ist es am späten Mittwochabend in der Friedensstraße in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach rempelte ein junger Mann gegen 23 Uhr einen anderen an, während der mit einer Bekannten unterwegs war. Danach seien erst Worte, dann die Fäuste geflogen, heißt es. In dem Streit hätten sich die Männer gegenseitig geschlagen. Irgendwann habe jemand Pfefferspray verspritzt. Anschließend sei einer der Beteiligten vom Ort des Geschehens weggelaufen.

Ärztlich behandelt werden musste offenbar keiner der Beteiligten. Es sei gegenseitig Anzeige wegen Körperverletzung erstattet worden.