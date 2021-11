Fünf Autos in Halle ausgebrannt - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

In Halle musste die Feuerwehr in der Nacht mehrere offenbar in Brand gesteckte Fahrzeuge löschen. Bei einer Fahndung konnte noch im Umfeld ein Tatverdächtiger gestellt werden.

Halle (Saale)/DUR/mad - Im Süden der Stadt Halle sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Autos ausgebrannt und völlig zerstört worden. Das Feuer war etwa gegen 1.45 Uhr entdeckt und gemeldet worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen. Zu der Zeit standen die Fahrezeuge bereits in Vollbrand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr brannten insgesamt fünf PKW vollständig aus. Weitere Fahrzeuge im Umfeld der Brände in der Züricher Straße wurden leicht beschädigt.

Nach ersten Ermittlungen wurden die Autos in Brand gesteckt. Während der daraufhin eingeleiteten Fahndung wurde im weiteren Umfeld ein Tatverdächtiger gestellt. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich noch in polizeilichem Gewahrsam. Ein Staatswalt wird am Mittwoch entscheiden, ob der Mann in Haft bleibt. Die Ermittlungen am Brandort werden forgesetzt. Nach ersten Schätzungen entstand mindestens ein Schaden von 90.000 Euro. Verletzt wurde niemand.