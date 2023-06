In diesem Fahrzeug saßen zum Zeitpunkt des Unfalls sechs Menschen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zichtau/Engersen - Sechs Verletzte und zwei demolierte Autos: Das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der berüchtigten B 71-Kreuzung am Abzweig Engersen/Zichtau ereignet hat. Erst am 7. Juni hatte es dort einen Zusammenstoß gegeben. Und nun schon wieder. Die Kreuzung gilt als Unfallschwerpunkt.