Letzlingen/Born (vs) - Wer auf der Bundesstraße 71 zwischen Letzlingen und Born ein anderes Fahrzeug überholen möchte, braucht viel Geduld. Denn nur in wenigen Bereichen ist freie Sicht. Das beachtete nach Polizeiangaben ein 27-Jähriger am Sonnabend, 25. Februar 2023, gegen 9 Uhr nicht. Er wollte bei Letzlingen einen Lkw überholen, obwohl er den Gegenverkehr nicht einsehen konnte, teilten die Beamten in ihrem Pressebericht mit.

Beim Einscheren habe das Fahrzeug einen entgegenkommenden Skoda gestreift. Dessen Fahrer (64) sei daraufhin mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und dieses mit einem Baum kollidiert.

Beide Fahrer verletzten sich und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren, berichtete die Polizei.

Auf der Bundesstraße kam es während der Unfallaufnahme zu Behinderungen.