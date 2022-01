Betrunkener Tüftler in Gardelegen mit selbst gebautem E-Bike unterwegs

Ein Mann ist unter Alkoholeinfluss auf seinem selbst gebauten E-Bike in Gardelegen unterwegs gewesen. Symbolbild:

Gardelegen (dpa) - Im Altmarkkreis Salzwedel ist ein betrunkener Mann mit einem E-Bike der Marke Eigenbau unterwegs gewesen.

Eine Polizeistreife habe am späten Samstagabend im Gardelegener Ortsteil Jävenitz das dreirädrige Fahrrad mit Elektromotor auf der Straße fahrend festgestellt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Mobil verfügte den Angaben zufolge über einen Gashebel am Lenker und konnte ohne die Anwendung von Körperkraft fortbewegt werden. Ein Versicherungsschutz bestand nicht.

Ein Atemalkoholtest bei dem 48-Jährigen ergab einen Wert von 1,43 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.