In einem Mehrfamilienhaus an der Otto-Nuschke-Straße in Gardelegen hat es gebrannt. Die Kripo ermittelt.

Die Polizei wurde zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gardelegen gerufen.

Gardelegen (vs) - Angezündete Gegenstände im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Otto-Nuschke-Straße in Gardelegen haben am Sonnabend gegen 2.45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Ein 40-Jähriger habe den Rauch im Treppenflur bemerkt, als er das Haus verlassen wollte, und Hilfe angefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Weitere Bewohner des Hauses seien evakuiert, der Brand bekämpft worden, heißt es im Pressebericht. Nach Angaben der Polizei liege der entstandene Sachschaden nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen und suche nach den bislang unbekannten Tätern, die wohl fürs Zündeln verantwortlich gewesen seien. Die Wohnungen des Eingangs konnten später wieder freigegeben werden. Notunterkünfte waren nicht erforderlich, so die Beamten.