Brand in einem Wohnblock - Feuerwehr rettet mehrere Bewohner

Die Feuerwehr in Gardelegen musste am Neujahrsmorgen mehrere Bewohner aus einem Mehrfamilienhaus evakuieren. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Gardelegen (vs) - Während es nach Polizeiangaben in der Silvesternacht im Altmarkkreis in der Kreistadt Salzwedel zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen ist, hatten die Rettungskräfte in Gardelegen umso mehr zu tun.