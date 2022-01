Brand in Umspannwerk bei Gardelegen

Hier musste die Feuerwehr die Löscharbeiten vorsichtig angehen: Am Sonntagnachmittag brannte es bei Gardelegen in einem Umspannwerk.

Gardelegen (vs) - Flammen loderten am Sonntagnachmittag (9. Januar) aus einem sogenannten Isolator am Umspannwerk in Gardelegen. Gegen 15 Uhr eilte die Feuerwehr zum Windmühlenberg, konnte dann aber nicht sofort mit der Brandbekämpfung beginnen, teilt die Polizei am Montag mit.

So musste zunächst ein Techniker den Strom im betroffenen Bereich abschalten. Erst danach konnten die 21 Aktiven der Feuerwehr Gardelegen mit den Löscharbeiten beginnen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 10.000 Euro. Stromausfälle waren aufgrund des Feuers nicht zu verzeichnen, teilt die Polizei weiter mit. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.