Zu einer Vollsperrung der Bundesstraße B71 kommt es nahe Letzlingen in der Altmark. Dort hat es einen Unfall gegeben, der beide Fahrtrichtungen betrifft.

Unfall auf B71 in der Altmark: Vollsperrung wegen Crash in beiden Fahrtrichtungen

Zu einem Unfall mit Vollsperrung ist es am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße B71 bei Letzlingen in der Altmark gekommen. Symbolbild:

B71 (vs) - Zu einem Unfall ist es am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße B71 in der Altmark gekommen. Dies geht aus einer Meldung des Onlineportals Verkehrsinformation.de hervor.

Demnach ist die B71 Cheinitz Richtung Magdeburg zwischen Letzlingen und Abzweig nach Born von dem Unfall betroffen. Die Verkehrsbehinderung erstreckt sich auf beide Fahrtrichtungen.

Rettungskräfte und Polizisten sind im Einsatz. Es wurde eine Vollsperrung der Bundesstraße eingeleitet.