Container brennen in Gardelegen

Nach dem Garagenbrand am Montag, 31. Oktober, musste die Gardelegener Feuerwehr am Dienstag, 1. November, brennende Container in der Hansestadt löschen.

Gardelegen (vs) - Wie die Polizei mitteilte, wurde der Leitstelle am Dienstagabend kurz nach 21.30 Uhr der Brand von zwei Müllcontainern an einem Supermarkt an der Stendaler Straße in Gardelegen gemeldet. Das Feuer wurde von 18 Kameraden der Wehr Gardelegen, die mit vier Fahrzeugen vor Ort war, gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude konnte verhindert werden.