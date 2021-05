Die Polizei bittet um Mithilfe: Wo ist William (13) aus Miesterhorst? Junge wird seit Sonntag vermisst

Miesterhorst (vs) - Die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Kind. Seit dem späten Sonntagabend (30. Mai) wird der 13-jährige William Dilmann aus Miesterhorst (Gardelegen) vermisst.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, habe der Junge seinen Wohnort wahrscheinlich mit einem schwarzen Tretroller verlassen. Sein Ziel ist bisher unbekannt. Gegen 23.20 Uhr am Sonntagabend ging die Vermisstenmeldung bei den Beamten ein. Eine intensive polizeiliche Fahndung habe bisher keinen Erfolg gebracht. Möglicherweise könnte das Kinde mit dem Zug in Richtung Wolfsburg gefahren sein, heißt es im Bericht der Beamten.

Der vermisste William Dilmann wird wie folgt beschrieben:

13 Jahre alt

1,50 Meter groß

schlanke Gestalt

Kleidung: lange Jogginghose und hellblaues T-Shirt

Der 13-jährige William Dilmann aus Miesterhorst wird vermisst. Foto: Polizei

"Wer den Jungen gesehen hat oder Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthaltsort geben kann wird gebeten, sich umgehend im Polizeirevier Salzwedel (03901/8480) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden", schreibt die Polizei.