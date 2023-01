Einbruch in Auto vor Gaststätte: Scheibe zerstört, Portemonnaie geklaut

Vor einem Landgasthof in Berge wurde am Donnerstagabend bei einem Skoda die Scheibe eingeschlagen und das Portemmonaie gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Berge (vs) - In einen Pkw, der an der Dorfstraße in Berge abgestellt war, wurde im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 0.45 Uhr, eingebrochen.

Ein 38-Jähriger hatte den Skoda Superb auf einem Parkplatz des Landgasthofes abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass bisher unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen und das Portemonnaie, welches auf der Mittelkonsole lag, gestohlen hatten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Wer Hinweise zum Diebstahl hat, kann sich bei der Polizei in Gardelegen telefonisch unter 03907/7240 melden.