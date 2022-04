Feuer in Schenkenhorst bei Gardelegen: Hinweise auf Brandstiftung

Der Morgen nach dem Feuer in Schenkenhorst. Der Brandgeruch liegt noch in der Luft, vor dem Vierseitenhof liegen Dachziegel und Stücke verbrannter Balken auf der Straße. Der Dachstuhl der großen Scheune, die die Anwohner als Lager nutzten, ist an einer Ecke völlig eingebrochen.

Foto: Stefanie Brandt