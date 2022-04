Feuerwehr der Region Kalbe beseitigt umgestürzten Baum

Kalbe/Engersen - Gleich mit zwei Einsätzen sind die Feuerwehren der Region Kalbe ins neue Jahr gestartet. So wurden am Sonntagabend (2. Januar) kurz nach 21 Uhr die Brandbekämpfer aus Kalbe, Wernstedt und Engersen auf den Plan gerufen. Tags darauf folgte am Vormittag ein Einsatz für die Kameraden aus Engersen.