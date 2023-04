Eine offenen Ofenklappe sorgte für starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Kakerbeck. Die Feuerwehr rückte an. Auch wenn es nicht brannte, gab es für die Kameraden doch etwas zu tun.

Wegen starker Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Kakerbeck rückten Feuerwehrkameraden an.

Kakerbeck - Wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Kakerbeck ertönten am Donnerstagmittag in Kalbe und Kakerbeck die Sirenen. Die Kameraden rückten zum Einsatz aus.