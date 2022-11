Garagenbrand in Gardelegen - 2000 Euro Schaden

Am Feiertag, 31. Oktober, musste die Feuerwehr in Gardelegen zu einem Brand ausrücken.

Gardelegen (vs) - Am Montagabend, 31. Oktober, gegen 22.30 Uhr wurden die Kameraden der Gardelegener Feuerwehr und die Polizei zum Brand einer Garage in Gardelegen am Kiefernweg gerufen. Laut Polizeiangaben war darin gelagerter Unrat in Flammen aufgegangen. Das Feuer wurde durch die 20 Kameraden der Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Schaden wird allerdings auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zur Brandursache wird noch weiter ermittelt.