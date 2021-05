Mehr als 1 promille Gardelegen: Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer an Herrentag unterwegs

An Himmelfahrt wurden in Gardelegen gleich zwei Verkehrsteilnehmer von der Polizei kontrolliert, die nachweislich unter Alkoholeinfluss standen. Einem der Fahrer wurde bereits am Abend die Fahrerlaubnis entzogen.