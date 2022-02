Gardelegen: Betrüger erbeuten hohe Geldsumme

Jävenitz(vs) - Eine hohe Geldsumme erbeuteten Betrüger am Freitag (4. Februar) in Jävenitz. Opfer der Betrugsmasche wurde eine 82-Jährige. Unbekannte Täter meldeten sich am Freitagvormittag bei der betagten Dame und gaben sich als Polizeibeamte aus. Unter einem Vorwand forderten sie die Dame auf, einen fünfstelligen Betrag zu entrichten. Die 82-Jährige kam der Aufforderung nach und besorgte die geforderte Summe. Am Nachmittag kam es zur Geldübergabe an der Haustür. Erst der Sohn alarmierte zwei Stunden später die Polizei, als seine Mutter ihm von dem Vorfall erzählte.

