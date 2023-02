In den vergangenen Tagen drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Gardelegen ein.

Unbekannte Täter sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Gardelegen eingebrochen.

Gardelegen (vs) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Bornemannstraße in Gardelegen zwischen Montag, 6. Februar, und Freitag, 10. Februar, Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Aus dieser erbeuteten sie Bargeld im Wert von etwa 6000 Euro und Schmuck von noch unbekanntem Wert. Hinweise nimmt die Polizei in Salzwedel unter Telefon 03901/84 80 entgegen.