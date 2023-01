Am Wochenende waren unbekannte Täter in Gardelegen auf Raubzug. Abgesehen hatten sie es auf Gasflaschen.

Am Wochenende wurden an zwei Orten Gasflaschen im Wert von etwa 3500 Euro gestohlen.

Gardelegen (vs) - Unbekannte Täter verschafften sich am Wochenende in Gardelegen Zugang zu einem Firmengelände an der Isenschnibber Chaussee. Abgesehen hatten sie es auf leere Gasflaschen, die auf dem Gelände auf einem Lkw abgestellten waren. 70 Stück nahmen sie mit.