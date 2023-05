Von vs

Von vs

In Gardelegen brannten am Wochenende vier Müllcontainer. Die Freiwillige Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

Gardelegen: Müllcontainer stehen in Flammen

In Gardelegen brannten am Wochenende vier Müllcontainer. Die Freiwillige Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

Gardelegen - Im Bereich des Buschhorstweges in Gardelegen standen am Sonntag gegen 2.50 Uhr vier Müllcontainer in Flammen. Davon waren drei aus Kunststoff, die völlig zerstört wurden.

Das Feuer löschten 15 Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro, teilte die Polizei mit.