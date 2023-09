Dieser Kater war tagelang in einem Mercedes in Gardelegen eingeklemmt. Nach seiner Rettung bittet die Polizei um Hinweise, wem das Katzenkind gehört. Foto:

Gardelegen (vs) - Die Polizei hat am Sonntagnachmittag einen kleinen Kater vor einem grausamen Tod in der Ernst-Thälmann-Straße in Gardelegen gerettet. Dies geht aus einer Meldung der Beamten hervor.

Demnach meldete sich zuvor ein Mann, weil ein Kater im Motorraum eines Mercedes eingeklemmt war. Das Tier sei jedoch so fest eingeklemmt gewesen, dass eine Befreiung auch nach dem Öffnen der Motorhaube nicht möglich war. Um den Kater zu retten, habe der Mercedes letztendlich abgeschleppt und in einer Werkstatt die Unterverkleidung abgebaut werden müssen. Es werde davon ausgegangen, dass sich der Kater mehrere Tage in dieser misslichen Lage befand, wie es von Seiten der Polizei heißt.

Nun fragen sich die Beamten, wem der Kater gehört, der zwischenzeitlich ins Tierheim gebracht werden musste? Personen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten sich im Revierkommissariat Gardelegen unter der Rufnummer 03907-7240 zu melden.