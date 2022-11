Gartenlaube und Hecken brennen ab

Die Polizei sucht Zeugen für einen Brand einer Laube in einem Kleingartenverein in Gardelegen.

Gardelegen - vs

War es Brandstiftung, was zum Abbrennen einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage am Jägerstieg in Gardelegen führte? Die Polizei geht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, die noch nicht abgeschlossen sind, von Fremdeinwirkung aus, heißt es im aktuellen Pressebericht.

16 Aktive der Gardelegener Wehr und die Polizei eilten am Sonnabend gegen 0.30 Uhr zur Brandstelle. Ein Zeuge hatte über das Feuer informierte. Die Gartenlaube habe bereits vollkommen gebrannt, als die Helfer vor Ort eingetroffen seien, berichteten die Beamten. Das Löschen sei problematisch gewesen, da in der Laube Dämmung verbaut gewesen sei. Die Flammen hätten angrenzende Hecken, die niederbrannten, ebenso wie eine in der Nähe befindliche Laube erfasst. Durch den schnellen Einsatz der Wehrmitglieder sei ein Übergreifen auf diese verhindert worden – nur die Dachrinne sei beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Diese schätzt den Schaden auf etwa 25 000 Euro. Der Brandort werde kriminaltechnisch untersucht.

Die Beamten hoffen auf Hinweise von Zeugen, die etwas beobachtet haben, was mit dem Brand zusammenhängen könnte. Informationen werden im Revierkommissariat Gardelegen, Telefon 03907/7240, oder im Polizeirevier Salzwedel, Telefon 03901/8480, entgegengenommen.