Gleich zwei Brände in Gardelegen

Zwei Brände in Gardelegen am Dienstag, 1. März. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gardelegen (vs) - Ein Passant entdeckte am Dienstag, 1. März, gegen 17.45 Uhr an der Schillerstraße in Gardelegen einen brennenden Pkw unterdem Carport einer dort ansässigen Autowerksatt. Es handelte sich dabei um einen Oldtimer (Peugeot), welcher restauriert werden sollte. Bisher unbekannte Täter betraten laut Polizei den Hof mutmaßlich durch das offene Tor und entzündete den Pkw. Das Dach des Carports wurde ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.