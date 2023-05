Grausiger Fund Totes Pferd in Blutlache auf einer Koppel bei Gardelegen gefunden - Polizei ermittelt

Einen grausigen Fund machte ein Pferdehalter am Mittwochmorgen auf seiner Koppel in Siems bei Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel). Eine Stute soll tot in ihrer Blutlache gelegen haben.