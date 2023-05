Bei einem Einsatz der Polizei in Gardelegen war ein Großaufgebot an Beamten vor Ort. Was war auf dem Segelflugplatz passiert?

Gardelegen (vs) - Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es offenbar am Mittwochmorgen auf dem Segelflugplatz Gardelegen gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Der Hintergrund: eine Übung der Polizei anhand eines fiktiven „Flugzeugabsturzes eines Kleinflugzeuges in eine Menschenmenge während einer öffentlichen Flugveranstaltung“. Die Übung zielte darauf ab, so ein Sprecher in der Mitteilung, am Einsatzort zeitnah einer Vielzahl von Opfern, Zeugen, Angehörigen, Betroffenen, Einsatzkräften und Medienvertretern professionell begegnen zu können.

Vor Ort sollen Übungsleiter und Beobachter gewesen sein, die die Lage beurteilten und dokumentierten, bevor die Übung um 14 Uhr beendet wurde.