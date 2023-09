Kalbe - Der Geruch von verbranntem Gummi lag am Mittwochnachmittag über Kalbe. Der Grund: In einer alten Halle auf dem früheren KfL-Gelände loderten ein ausgedienter Traktorreifen und Unrat.

Kurz nach 15.30 Uhr heulten in Kalbe die Sirenen. Die Ortsfeuerwehr inklusive ihrer Löschgruppe aus Neuendorf/Karritz war schnell vor Ort und löschte den Brand. Anschließend zog sie den Unrat auseinander, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. In der alten Halle hinter dem Norma-Markt liegt keine Energieversorgung an, so dass ein technischer Defekt nicht als Ursache infrage kommt